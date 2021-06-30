 

“Безумно красивая”, “То ли кошечка, то ли чертик”. Лидер The Hardkiss Санина оголила живот

30.06.2021, 13:32, Новости дня
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“Какой же сочный получился look для Одессы”, – написала она.

Санина позировала в желтых брюках, желто-сером жакете и красном топе, обнажающем область живота.

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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Подписчики отреагировали на пост.

“Безумно красивая”, – написала _laimoedka_.

“То ли кошечка, то ли чертик”, – отметила oksanashalinska.

Контекст:

The Hardkiss выступала в Одессе 27 июня.

Юлия Санина в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко. В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают сына Даниила.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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