 

Шмыгаль поручил активизировать аудит украинского COVID-сертификата для поездок в страны Евросоюза

30.06.2021, 13:32, Новости дня
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По словам Шмыгаля, Украина завершает подготовку к запуску COVID-сертификатов, они “будут полностью соответствовать требованиям Еврокомиссии”.

“Мы уже приняли необходимое постановление Кабинета министров, которое определяет порядок использования таких сертификатов. Все готово к запуску таких сертификатов, и уже с 1 июля начнется их бета-тестирование в приложении “Дія”, – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что COVID-сертификат “можно будет сгенерировать в приложении или на портале “Дія”, а в перспективе – получить у семейного врача”.

Контекст:

В Министерстве здравоохранения Украины отмечали, что COVID-сертификат будет содержать информацию о вакцинации, негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения.

По информации Министерства цифровой трансформации, Украина финализирует техническую часть, чтобы запустить COVID-сертификаты для путешествий в приложении “Дія”. Ожидается, что в ближайшее время украинский COVID-сертификат проверят на соответствие требованиям ЕС, после чего будет подписан меморандум для поездок.

В Центре общественного здоровья Украины сообщали, что отечественный COVID-сертификат будет действовать 180 дней, если человек полностью вакцинировался или переболел. В случае негативного ПЦР-теста срок действия сертификата составит 72 часа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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