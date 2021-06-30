У замгенпрокурора Украины Мамедова забрали “департамент войны” и отдали связанному с Медведчуком чиновнику

“Сегодня Департамент подчинили Максиму Якубовскому, заместителю [генпрокурора Ирины] Венедиктов, который курирует военную прокуратуру”.

Она отметила, что Якубовский никакого опыта в расследовании военных преступлений и нарушений международного гуманитарного права не имеет. Никакой предварительной работы о сохранении институциональной памяти и контакта с ключевыми организациями проведено не было, добавила журналист.

“То есть департамент после войны вернули в темные времена [бывшего военного прокурора Анатолия] Матиоса и полного хаоса, когда военные, военные преступления, преступления против нацбезопасности – все в кучу в братские могилы производств, когда что-то разобрать практически невозможно”, – пишет Решетилова.

https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/4345352378830217

Назначение Якубовского в Офис генпрокурора сопровождалось скандалом. По данным расследования Prosud, с 2011-го по 2013 год он работал экспертом Центра правовых инициатив “Правовое государство”, который связан с кумом президента России Владимира Путина и депутатом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком.

В сентябре 2020 года ряд правозащитных организаций, а также потерпевшие по делам Евромайдана требовали его увольнения. По их словам организацию “Правовое государство”, где работал Якубовский, пророссийские политики активно использовали для дискредитации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Контекст:

Департамент преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу и в Офисе генпрокурора.

Он занимается делами о незаконном и насильственное перемещение лиц, нарушении экологических норм, разрушении культурных ценностей, преследование по политическим и религиозным убеждениям, принуждении к службе в вооруженных силах страны-оккупанта, милитаризации детей, использовании запрещенных средств ведения войны и другое.

Также департамент координирует расследования о захвате Крыма Россией, крушении MH17 на Донбассе, Иловайской и Дебальцевской трагедий, захвате моряков в Керченском проливе, сбивание украинского пассажирского самолета в Иране.

Инициатором и идеологом создания этого подразделения на центральном уровне был Мамедов. В его же подчинении до последних дел и находился этот департамент. Теперь за Мамедовым остается только Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию

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