 

Робот-химик проверит гипотезы о зарождении жизни

30.06.2021, 13:30, Новости дня
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Очень часто научная работа связана с рутинными процессами проверки тех или иных гипотез, когда нужно повторять одни и те же эксперименты, изменяя лишь один или два исходных показателя. Вот это ученые решили поручить роботу-химику, посчитав, что машина с таким заданием справится лучше человека.

Для проведения таких экспериментов создан робот-химик, которые способен заменить обычного лаборанта. Его первым важным заданием станет проверка уже выдвинутых гипотез о возникновении жизни на Земле.

Иначе говоря, машина должна множество раз провести химические реакции, чтобы определить, каким образом органические соединения преобразовались в живую материю. Подробнее об этом уникальном роботе можно прочесть в журнале Nature Communications.



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