Ольга Бузова раскрыла первые подробности о своем новом шоу в Африке

Недавно экс-ведущая «ДОМа-2» Ольга Бузова улетела в Африку, чтобы сниматься в проекте канала ТНТ о путешествиях. Знаменитость раскрыла первые подробности о своем новом шоу, хотя официального анонса программы пока не было.

По приезду Ольга Бузова отправилась на экскурсию, так как съемки шоу будут проходить без выходных на протяжении месяца. Телеведущая пожаловалась на довольно сложный и длительный перелет в Африку. С помощью «Сафари» звезда успела познакомиться с местной фауной и флорой. Также Ольга Бузова рассказала, что до первой локации для съемок они добирались на протяжении суток. Однако для нее сама дорога стала увлекательным приключением.

Как пишет издание «Глобалмск», для экс-ведущей «ДОМа-2» арендовали большой дом с террасами и несколькими ванными комнатами. Ольга Бузова провела для своих подписчиков экскурсию по вилле. Интерьер жилья выполнен в африканском стиле, а комнаты оформлены в пастельных тонах. При этом, ночью на другом континенте температура опускается до +10 градусов, поэтому поющей телеведущей придется «ночевать под всеми одеялами».