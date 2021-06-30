 

В СОМБ объяснили выбор ЦАР в пользу российских инструкторов

30.06.2021, 13:22, Разное
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Он также раскритиковал действия генерального директора Военного штаба Евросоюза Эрве Блежана. Европейский чиновник пытался убедить центральноафриканского лидера Фостен-Арканжа Туадера пригласить западных специалистов для работы в республике.

“Был шокирован информацией о том, что генеральный директор Военного штаба ЕС Эрве Блежан, выступая на конференции в Вашингтоне, публично рассказал, что убеждал президента Фостена-Арканжа Туадера отказаться от помощи российских инструкторов и пригласить военных западных стран для решения проблем безопасности ЦАР”, — заявил Иванов.

Директор СОМБ напомнил, что благодаря россиянам африканская страна получила возможность вернуться к нормальной жизни после зачистки большей части территории страны от боевиков. Российские инструкторы, которых на Западе связывают с “ЧВК Вагнера”*, занимаются подготовкой вооруженных сил ЦАР. В результате сотрудничества с Москвой Банги теперь может самостоятельно обеспечивать безопасность территории и бороться с радикалами.

Александр Иванов отметил, что сами центральноафриканцы выступают за продолжение сотрудничества с Россией, поскольку впервые за долгие годы в стране не орудуют вооруженные банды, а люди не боятся нападений радикалов.

“Российские инструкторы — пример чести и безупречного качества работы. За короткое время, благодаря нашему обучению, FACA смогли стать боеспособной армией, давшей отпор боевикам, грозившим устроить геноцид народа ЦАР”, – отметил глава СОМБ.

* — “ЧВК Вагнера” называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.



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