Путин о мошенниках, обокравших ветерана: Просто подонки

Президент России высказался о телефонных мошенника, наживающихся на доверчивости граждан.

“Те, кто совершает преступления в отношении пожилых людей и ветеранов, — просто подонки”, – заявил глава государства.

Владимир Путин сообщил, что по данным нарушениям закона в стране отмечается значительный рост – 25%. По его мнению, это связано с незаконным оборотом личных данных.

В связи с этим российский лидер обратился к правоохранительным органам, поручив им серьезно поработать с анной проблемой. Также он заявил, что Центробанк должен активнее бороться с фишинговыми сайтами.

Кроме того, Владимир Путин добавил, что надо учитывать то, что мошенники работают и в системе социального инженеринга – там,

где функционируют социальные службы.

Напомним, что в ходе Прямой линии задать вопрос президенту России может любой желающий. Они будут приниматься вплоть до окончания эфира. Обычно мероприятие длится три-четыре часа, и за это время Владимир Путин успевает рассмотреть до восьми десятков вопросов.