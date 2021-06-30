 

Путин о мошенниках, обокравших ветерана: Просто подонки

30.06.2021, 13:22, Разное
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Президент России высказался о телефонных мошенника, наживающихся на доверчивости граждан.
“Те, кто совершает преступления в отношении пожилых людей и ветеранов, — просто подонки”, – заявил глава государства.

Владимир Путин сообщил, что по данным нарушениям закона в стране отмечается значительный рост – 25%. По его мнению, это связано с незаконным оборотом личных данных.

В связи с этим российский лидер обратился к правоохранительным органам, поручив им серьезно поработать с анной проблемой. Также он заявил, что Центробанк должен активнее бороться с фишинговыми сайтами.

Кроме того, Владимир Путин добавил, что надо учитывать то, что мошенники работают и в системе социального инженеринга – там,
где функционируют социальные службы.

Напомним, что в ходе Прямой линии задать вопрос президенту России может любой желающий. Они будут приниматься вплоть до окончания эфира. Обычно мероприятие длится три-четыре часа, и за это время Владимир Путин успевает рассмотреть до восьми десятков вопросов.



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