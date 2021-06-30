Мнение: Плодотворные идеи

Региональные бизнес-омбудсмены предложили создать в субъектах РФ «бесковидные» магазины, аптеки, торговые центры и развлекательные площадки. По их мнению, это позволит ускорить вакцинацию населения.

«Если продуктовые магазины сделать „бесковидной“ зоной, учитывая, что за продуктами люди заходят практически каждый день, то темпы вакцинации значительно увеличатся, вероятно, уже через две недели удастся достичь уровня 60%», — цитирует ТАСС уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Флюра Асадуллина.

Идею поддержали бизнес-омбудсмены Камчатки и Краснодарского края Станислав Борцов и Игорь Якимчик. Они предложили ввести «бесковидные» зоны в продуктовых магазинах, транспорте, аптеках, парикмахерских и сфере развлечений и отдыха.

Творчество чиновника, если его не ограничивать, безбрежно. Башкирская бизнесфюрерша вместе с коллегами мыслит широко и по-государственному. И в одной и той же парадигме: кто не купит лотерейный билет, тому отключим газ.

Инициативу могут проявить и работники ЖКХ — просто заварить все двери в подъездах (и парадных). И выпускать строго через прививку. Тогда не 60, а все 90 процентов населения (городского по крайней мере) можно будет пропустить через процедуры.

Уровень зверства путинских выкормышей может соперничать только с их кретинизмом. Вообще, в каком-то смысле даже хорошо, что происходят нынешние события. Вся путинская вертикаль сверху донизу заполнена зверьем и нелюдью. Их тщательно отбирали и обучали. И теперь ни к чему другому, кроме террора, они не способны. И чем круче заваривается нынешняя каша, тем меньше иллюзий по этому поводу.

Пока действует формула «Хороший царь и плохие бояре». Когда царь сгинет в каком-нибудь сточном коллекторе, в ход немедленно пойдет другая: «Я солдат, я выполнял приказ». На самом деле нет никакой разницы между всеми этими палачами и садистами: любой из них вел бы себя по отношению к стране и народу точно так же. «Не зря я вас собирал на этом корабле»©

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