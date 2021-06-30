Эсминец USS Zumwalt вошёл в российские воды, чтобы дозвониться на Прямую линию Президента России

Новейший эсминец ВМФ США «Zumwalt» около полутора часов назад вошёл в российские территориальные воды, чтобы по каналам сотовой связи позвонить в эфир Прямой линии Владимира Путина.

Российской разведке уже давно известно, что радиоэлектронное оборудование эсминца позволяет дозваниваться любым абонентам по всему миру. Однако, чтобы преодолеть многоступенчатую защиту Прямой линии, кораблю необходимо находиться в зоне действия российских операторов мобильной связи. Для этого также резидент ЦРУ в Москве закупил более двадцати тысяч сим-карт всех сотовых компаний нашей страны.

– Среди участников учений НАТО Sea Breeze, которые проходят сейчас в Чёрном море, провели конкурс на лучший вопрос Президенту России. До последнего лидировал экипаж эсминца «Ross», но в финале мы вырвались вперёд и сейчас полным ходом идём к российскому берегу, через полчаса начнём дозвон, – сообщил по телефону журналистам командир «Зумволта» Джеймс Кирк.

Где именно Зумволт вторгся на российскую территорию, неизвестно. В 8:16 по московскому времени он включил режим радиолокационной малозаметности и исчез с экранов радаров. На его поиски ориентированы все силы и средства Погранслужбы и Черноморского флота. Капитану Кирку уже несколько раз звонили на личный телефон и требовали покинуть российские воды, но он заявил, что задаст свой вопрос любой ценой.

Какой вопрос хотят задать моряки, не сообщается. Известно только, что политики он не касается, а носит личный, даже интимный характер.

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