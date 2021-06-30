Запущенная женщина – Личное мнение

Кажется, я нашла самые некрасивые ноги современного российского кинематографа.

Они принадлежат Агате Муцениеце.



Фото: Соцсети

Абсолютно бесформенные, грубые ноги с массивными коленями.

Как — ну, вот как?! — современная женщина, не изнурённая безденежьем и тяжёлым физическим трудом, может так себя запустить.



Фото: Соцсети

Такое ощущение, что Муцениеце в лесу живёт, и слово «фитнес» ни разу не слышала.

Тридцать два года женщине — всего 32! — а такие запущенные конечности. Ещё стоит, носочек зачем-то тянет. Зачем? Тебе 6 лет, что ли? И кому этот носочек нужен, когда твоими коленями можно сваи забивать.

Слов не нахожу. Ужас. Дряблая, в целом, баба. И характер дряблый, и тело — какое-то бесформенное.

Может, и не зря её Пашка бросил?

Нравится вам внешне Агатка? Хорошая баба?

Если да, то вам, мои лапушки, нужно срочно заняться собственной внешностью. Запущенные женщины нравятся только ещё более запущенным женщинам.

Как оцениваете собственную ухоженность? В чём она, собственно, для вас заключается?

—