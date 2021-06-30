Дежавю: брат Александра Кокорина задержан после драки в Москве

Сегодня утром в Москве был задержан Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина. ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщил, что причиной тому стала драка в кафе на севере столицы. Якобы мужчина был в нетрезвом состоянии. Вместе с ним был задержан его друг Карен Григорян.

Кирилл Кокорин задержан около семи утра за драку в кафе на севере Москвы, – сказал собеседник агентства.

Почти одновременно с этим телеканал “РЕН-ТВ” сообщил, что компания из молодых людей и двух девушек якобы хотела провести время в одном из баров города, однако у них не было QR-кодов, подтверждающих, что они не больны коронавирусом. После того как их не пустили, Кокорин и Григорян устроили потасовку с персоналом и охраной. А задержали их уже когда они ехали в автомобиле по набережной.

Александр и Кирилл Кокорины

Спустя несколько часов в СМИ появились подробности инцидента: адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик разъяснил в беседе с РБК, что задержание произошло рядом с Центром международной торговли на Краснопресненской набережной, где в полдень началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Рано утром Кирилл и Карен припарковались рядом со зданием, которое к тому моменту уже было оцеплено сотрудниками полиции. Они проигнорировали просьбы уехать и оказали сопротивление полицейским, после чего был вызван наряд. Правда, информацию о том, был ли Кокорин пьян, его адвокат никак не прокомментировал.

Кирилл находился действительно с Кареном. Они припарковались на автомобиле рядом с местом, которое было оцеплено сотрудниками полиции. Их попросили это место покинуть. Они вышли из автомобиля и стали спрашивать о причинах, почему они должны это место покинуть, но им, к сожалению, причины никто не разъяснил. Вместо этого их задержали и доставили в отделение полиции.

Около 11 утра Telegram-каналы сообщили, что на них был составлен административный протокол по статьям “Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции” и “Мелкое хулиганство”. А несколько минут назад стало известно, что Кокорин и Григорян были оштрафованы Пресненским судом Москвы на 4000 рублей и отпущены из-под стражи.

Напомним, ранее подобная ситуация с дракой произошла с братом Кирилла Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. 8 октября 2018 года футболисты с друзьями завтракали в “Кофемании” на Большой Никитской улице. Замечание шумной компании сделал один из посетителей кафе, однако вместо извинений получил удар стулом по голове. Позже выяснилось, что пострадавший – директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Мужчина решил не отпускать дело на самотек и обратился в правоохранительные органы. На следующий день стало известно, что Денис стал не первой жертвой футболистов в тот день. По сообщениям СМИ, ранним утром на выходе из гостиницы “Пекин” молодые люди избили мужчину и разбили стекло и повредили заднюю дверь его машины. Оказалось, что машина принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой, а мужчина, получивший травмы, – ее водитель. По данному факту также завели уголовное дело.

В мае 2019 года футболисты были признаны виновными по статьям 213 “Хулиганство” и 115 “Нанесение легкого вреда здоровью”. Александр Кокорин был приговорен в совокупности к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а Павел Мамаев – к 1 году 5 месяцам также исправительной колонии общего режима. Другие участники дела Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий тоже получили реальные сроки: 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев исправительной колонии общего режима соответственно. Однако в сентябре администрация колонии дала на спортсменов положительную характеристику и поддержала их условно-досрочное освобождение. Утром 17 сентября 2019 года футболисты вышли на свободу.

Александр Кокорин