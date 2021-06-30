РФС признал работу Черчесова неудовлетворительной

Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу главного тренера сборной РФ Станислава Черчесова на чемпионате Европы неудовлетворительной, но оказал специалисту доверие в дальнейшей работе на посту главного тренера национальной команды, сообщил глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

Россияне не вышли из группы на Евро-2020, заняв в ней четвертое место.

«Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе. При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на пост главного тренера сборной», – передает РИА «Новости» слова Гершковича.

Напомним, сборная РФ по футболу проиграла на матче против Дании со счетом 1:4 и закончила выступление на турнире. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020».

Сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) в скором времени проведет заседание исполнительного комитета по поводу итогов игры российской сборной на ЧЕ-2020.

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что результат выступления сборной РФ на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительный.