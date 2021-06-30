 

Путин объяснил рост цен на продукты питания

30.06.2021, 12:40, Новости дня
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Президент Владимир Путин объяснил, почему в РФ наблюдается рост цен на продукты питания, и какие меры для его сдерживания применяются.

Отвечая на этот вопрос, президент пояснил: «Потому что у нас продуктов не хватило». Сейчас же он надеется, что нынешнего урожая «хватит с лихвой». «Часто, – отметил Путин, – овощи везут из других стран».

Президент уточнил, что экономический кризис затронул весь мир. «Россия является частью мировой экономики, поэтому на нас это тоже отражается», – отметил он. В том числе на это повлияла пандемия коронавируса.

«Самый большой рост [цен] у нас был в начале прошлого лета. По этому поводу мы общались с правительством. Были приняты меры по сдерживанию цен на продукты питания», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что государство обращает внимание на проблему роста цен, однако иногда делает это не своевременно. «Меры регулирования принимаются и дают свой эффект, но вот, к сожалению, не по всем группам товаров», – отметил Путин.



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