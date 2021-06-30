 

Путин опроверг слухи о введении налога на скот

30.06.2021, 12:40, Новости дня
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Никаких налогов на скот в РФ вводиться не будет, сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

Главе государства поступил вопрос из Ростовской области: будет ли вводиться налог на скот. «Никакого «налога на скот» в РФ не будет, нужно вводить «налог на голову» тем, кто распространяет такие слухи», – возмутился Путин. 

Еще один вопрос по теме поступил из Ингушетии с просьбой помочь с арендой земли. Мужчина занимается селекционным овцеводством. Глава государства отметил, что переговорит с руководителем региона. По его словам, люди, занимающиеся этой сферой, заслуживают отдельной поддержки.

В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.



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