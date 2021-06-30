 

Путин сообщил, каким препаратом привился от коронавируса

30.06.2021, 12:38, Новости дня
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Об этом он сказал, отвечая на вопросы во время прямой линии, трансляцию ведет РБК. 

По словам Путина, в то время, когда он получал прививку, в РФ доступны были два препарата: “ЭпиВакКорона”, разработанная центром вирусологии “Вектор” и “Спутник V”, которую разработал исследовательский центр имени Гамалеи. 

Глава Кремля сказал, что он вакцинировался “в феврале, что ли”, но его спикер Дмитрий Песков говорил, что это произошло 23 марта. О получении второй дозы Путин объявлял 14 апреля. 

Путин после рассуждений о выборе препарата сказал: “Я принял для себя решение привиться “Вектором”, ой, “Спутником V”.

Также он ответил, почему процедура была непубличной. 

“По поводу видео.. я не думаю, что это так уже важно. А если бы не в руку делали, а в другое место, тоже надо было бы показать?.. Думаю, что граждане страны понимают: если я сказал, что сделал прививку, то значит сделал. На таком уровне не занимаются мелким жульничеством”, – заверил глава Кремля. 

Контекст:

11 августа 2020 года Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”. 27 августа президент РФ сказал, что одна из его дочерей уже сделала две прививки этой вакциной и чувствует себя нормально.

При этом сам российский президент не прививался – как глава государства он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял Песков. 27 декабря Песков заявил, что Путин все же будет прививаться и расскажет об этом “в обозримой перспективе”. 

Путин утверждал, что вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки, но она подверглась критике в научном сообществе, так как была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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