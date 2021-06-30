 

“Боитесь потерять кормушку. Пытаетесь вести расправу”. Кухар, возглавляющая хореографическое училище, заявила об угрозах со стороны управленцев

30.06.2021, 12:38, Новости дня
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Кухар пока не стала называть фамилии людей, которые упомянула в публикации, а также не уточнила, какие именно угрозы и почему получала от них в свой адрес.

“Не надо мне угрожать! Люди, которые на протяжении 20 лет высасывали все соки из главного балетного учреждения страны, хотят снова вернуть “свои владения”. Странно и смешно выглядят некоторые “уважаемые мужчины”, официальные и неофициальные управленцы в своих мягких креслах, которые сидят при любой власти. Вы боитесь потерять свою “кормушку” и боитесь выйти один на один, посмотреть в глаза. Пытаетесь вести расправу чужими руками, поставить своего удобного человека. Это все ожидаемо”, – написала Кухар.

Она также потребовала оставить учебное заведение в покое. 

“Дайте нормально работать! Все ваши незаконные действия говорят о том, что я двигаюсь в правильном направлении. Я буду действовать в интересах детей. Пусть маленькими шагами, постепенно и все будет так, как должно быть.  Наш балет будет как в былые времена – впереди планеты всей”, – резюмировала директор.

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Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Контекст:

Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта “Танцы со звездами” на “1+1”.

Киевское хореографическое училище создано в 1938 году в результате слияния балетной студии, организованной при Киевском театре оперы и балета и хореографического техникума. Ранее заведение возглавлял народный артист Украины Иван Дорошенко. 

О назначении Кухар исполняющей обязанности директора училища стало известно 7 июля 2020 года. Сейчас на сайте заведения указано, что она является его директором. Вступив в должность, она показала, как на тот момент выглядело учебное заведение. “Эксплуатируемые ресурсы истощены! Тоскливые, унылые коридоры с успехом можно использовать для съемки фильма “Сталкер”. Разбитые двери и окна… Мебель, которую закупали три десятилетия назад… Когда проходишь по этим коридорам, сердце сжимается, а ведь в этих стенах маленькие нежные создания должны познавать мир прекрасного”, – написала она тогда. Кухар также отметила, что работающие в училище педагоги по-прежнему являются профессионалами своего дела.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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