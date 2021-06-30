 

На краю Солнечной системы обнаружена гигантская комета

30.06.2021, 12:36, Новости дня
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Новое астрономическое открытие сделали участники проекта Dark Energy Survey, которые в течение шести лет квадрат за квадратом обследовали звездное небо. Буквально на самом краю Солнечной системы они заметили гигантскую комету. Ей дали название «комета Бернардинелли-Бэрнстайна».

По словам ученых, данное космическое тело примерно в тысячу раз крупнее и тяжелее, чем обычная комета. Если собранные факты подтвердятся, то это будет самая крупная из комет, когда-либо открытая астрономами, говорят специалисты.

Судя по всему, орбита у нее очень вытянута. Комета лишь проходит по самому краю Солнечной системы, а затем летит во внешнее космическое пространство, возвращаясь через несколько миллионов лет.



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