Эксперты назвали ТОП-5 наименее исследованных мест на планете

Эксперты назвали самые малоисследованные места на Земле. В ТОП-5 вошли районы самых разных точек планеты, изучение которых усложняет как их отдаленность, так и преступные группировки.

В составленном экспертами ТОПе наименее исследованных мест Земли первое место досталось Гренландии. Несмотря на многочисленные исследовательские экспедиции на остров, из-за плотного ледового покрова изучить его крайне сложно. Климатологи уверены, что при таянии щита уровень моря поднимется до семи метров. Произойти подобная метаморфоза может уже через сто лет.

Известны своей труднодоступностью и Северные горы в Колумбии, однако здесь уже причина кроется не в природных факторах. Дело в том, что в этом районе скрывается множество беглых преступников и партизан. Еще один регион Южной Америки, джунгли Амазонки, тоже исследован крайне плохо. Здесь в удаленных от городов чащах до сих пор проживают оторванные от цивилизации дикие племена индейцев. Однако именно из-за изолированности в этой местности обнаруживается огромное количество ранее неизвестных науке растений и животных. Стоит отметить и огромные габариты участка, достигающего почти 5,5 миллиона квадратных километров, что приравнивается к площади 9 стран мира.

Необычная флора и фауна отмечается также на островах Новой Гвинеи. Однако ее непроходные леса составляют огромную проблему для исследователей. В африканской Республике Намибии огромные территории, в отличие от большинства предыдущих регионов ТОПа, населены очень редко. В среднем здесь на один квадратный километр проживает 2,2 человека. Причиной этого, как пишет «Глобалмск», являются различные бандитские группировки, свободно ведущие свою деятельность в этой части континента.

Источник: globalmsk.ru