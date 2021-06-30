 

Global Times – РФ настроена на полный разрыв с долларом

30.06.2021, 12:32, Новости дня
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На фоне угроз со стороны США ввести новые санкции Россия, похоже, заняла позицию полного разрыва с долларом, считает научный сотрудник Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь. Как пишет он в статье для Global Times, дедолларизация не окажет существенного влияния на Россию, поскольку статус рубля как законного платёжного средства в целом стабилен, а основными торговыми партнёрами Москвы являются ЕС и Китай. Наоборот, отказ РФ от доллара пагубен для США, поскольку это поставит Америку в неловкое положение перед их союзниками и в определённой степени сыграет роль в разделении западных стран.


Reuters

С начала этого года США неоднократно угрожали принять меры по усилению антироссийских санкций и даже рассмотреть возможность исключения РФ из системы расчётов SWIFT. РФ решительно осудила это и демонстративно заявила, что готова полностью «отключить механизм расчётов SWIFT». Она также объявила, что существенно скорректирует валютную структуру Фонда национального благосостояния, полностью ликвидировав запасы доллара и снизив его долю в фонде с 35% до нуля, в то же время она увеличит долю евро, юаня и золота. В случае необходимости Москва также издаст указание государственным предприятиям полностью перевести свои иностранные расчёты в евро.

Как считает научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь, в последние несколько лет РФ предприняла практические меры по отделению от доллара по многим направлениям. Москва постепенно сократила объём активов, номинированных в долларах, скорректировала структуру валютных резервов, снизила коэффициент доллара, увеличивая коэффициент других резервных валют и драгоценных металлов. РФ также сократила масштабы инвестиций в государственные облигации США — с прошлых $100 миллиардов до нынешних менее $4 млрд. РФ стала как можно больше использовать национальную валюту и другие отличные от доллара валюты, такие как евро и юань, во внешней торговле, особенно в контрактах на закупку и продажу оптовых товаров. Впервые доля расчётов в долларах в экспорте упала ниже 50%. Были расширены масштабы валютных свопов со многими странами, чтобы снизить зависимость от валюты США.

На этот раз, продолжает эксперт, РФ заняла позицию полного разрыва с долларом. Этот шаг был сделан исключительно по принуждению и был направлен на предотвращение крайних финансовых санкций, которые могут принять Соединённые Штаты. Но в целом, считает Чэнь Ицзюнь, дедолларизация не окажет существенного влияния на Россию.

«Период, когда люди в РФ отвергали рубль, прошёл, а феномен долларизации в жизни людей больше не существует. Статус рубля как законного платёжного средства в целом стабилен. Таким образом, дедолларизация вряд ли окажет очевидное влияние на отечественную экономику и жизнь людей. Объёмы прямой торговли РФ с Соединёнными Штатами незначительны. Её основными торговыми партнёрами являются Европейский союз и Китай. Объём торговли с этими двумя крупными экономическими структурами составляет около 70 процентов от общего объема её внешней торговли. Следовательно, влияние дедолларизации на внешнюю торговлю РФ также будет ограниченным», — пишет китайский эксперт.

По его мнению, дедолларизация явно пагубна только для США. И хотя этот шаг вряд ли существенно пошатнёт международный статус доллара, он в определённой степени сузит масштабы его влияния. Широкое использование евро и юаня для международных расчётов будет способствовать дальнейшей интернационализации юаня и укреплению его статуса в качестве международной резервной валюты. Дедолларизация также будет активно приветствоваться странами зоны евро. В итоге это поставит Соединённые Штаты в неловкое положение перед их союзниками, что само по себе является своего рода унижением для Америки и в определёной степени сыграет роль в разделении западных стран. 



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