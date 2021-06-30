Мнение: Обстрел американской базы в Сирии. Вид из космоса

Спутниковый снимок американской базы на нефтяном поле Аль-Омар (провинция Дейр-эз-Зор), после ракетных ударов иранских прокси. На снимке можно заметить дым поднимающийся над базой после обстрела.

Американцы отрицают человеческие потери, но вместе с тем SDF подтверждает прямые попадания по базе и материальный ущерб (не конкретизируя, что именно было уничтожено).

Как заявил американский полковник Уэйн Маротто, по базе было выпущено 34 неуправляемых 122-мм ракет с закрытых позиций.

В про-шиитских пабликах пишут, что удары был нанесен по базе сил поддерживающих ИГИЛ, в результате чего были поражены казармы и стоянка бронетехники.

В общем, Иран неплохо ответил. Теперь и в Сирии. В очередной раз продемонстрировано, что базы США не являются неприкасаемыми и могут рассматриваться как мишень не только в Ираке.

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