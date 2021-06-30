 

Мнение: Белые люди

30.06.2021, 12:20, Разное
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В определенном смысле мы сейчас вдруг попали в ситуацию США с их BLM, фемками, голубыми и прочими меньшинствами. Предельно агрессивными и навязывающими свои взгляды и нормы большинству.

Вдруг так получилось, что по вопросу о насильственной вакцинации в большинстве оказалась значительная часть народа России. Но агрессивное меньшинство (а по всем опросам реально добровольно принять в себя неизвестное вещество готово крайне незначительное меньшинство) буквально навязывает всем единственное решение, которое по всем формальным и рациональным признакам выглядит предельно сомнительным. Меньшинство пользуется дикой пещерной демагогией, буквально разжигает гражданский конфликт и использует насилие в крайне варварских форматах для принуждения большинства.

Что называется — почувствуй себя белым человеком.

Источник: Эль Мюрид



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