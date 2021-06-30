Мнение: Богатые реже нарушают закон и платят больше налогов

Медицинский факт — богатые совершают меньше преступлений и платят больше налогов. Это при прочих равных, конечно: в США, например, необычайно большое значение имеет цвет кожи граждан. Если сравнивать бедных белых с богатыми белыми или бедных негров с богатыми неграми, правило работает. Однако если мы сравним богатых негров с бедными белыми, мы обнаружим, что даже среди богатых негров преступников всё равно больше, чем среди бедных белых.

США есть США — менталитет «ведра с крабами» и прочие особенности местной культуры прямо-таки заталкивают чернокожих в криминальную среду. Один чернокожий доктор говорит на видео примерно так: «никакие белые не мешали мне учиться и работать, это мои друзья негры постоянно долдонили, будто у меня ничего не получится».

С налогами всё понятно — налоги платятся в процентах от дохода, и потому богатые, конечно, платят гораздо больше. Цитирую из недавнего обсуждения на 9гаг:

https://9gag.com/gag/aeARenv

Последние правительственные данные показывают, что в 2018 году 1% самых богатых людей — тех, кто заработал более 540 000 долларов, — заработали 21% всех доходов в США, заплатив 40% всех федеральных подоходных налогов. Топ-10% получили 48% дохода и заплатили 71% федеральных подоходных налогов.

Как видите, система вполне сбалансирована — кто больше зарабатывает, тот больше вкладывает в общий котёл. Попытки нарушить баланс, силой перераспределив деньги в пользу бедных, неизменно проваливаются. Александр Скоробогатов указывает на одну из причин — низкий КПД отбирающих и делящих. Идея поехать на другой конец города, чтобы купить там мешок картошки со скидкой в 100 рублей, кажется хорошей только неопытным людям. Опытные знают, что сэкономленные 100 рублей придётся отдать за проезд, а лечение сорванной спины обойдётся ещё в 5000 — и это даже без учёта потраченного времени.

https://skorobogatov.livejournal.com/74993.html

Если учесть суммарные усилия чиновников и простых граждан, чтобы переложить рубль из одного кармана в другой, нужно потратить ещё один рубль или больше на сопряженную с этим для всех работу.

В сухом остатке, перераспределительная деятельность государства сводится к простому уничтожению ценных ресурсов. Из этих нехитрых наблюдений хорошо видны огромные нереализованные возможности роста благосостояния.

Расходы на перераспределение — только часть проблемы. Вторая часть проблемы заключается в том, что жадные головы предлагают отбирать у обеспеченных людей не только машины с квартирами, но и заводы. Не так важно, кто именно ездит на роскошном роллс-ройсе — Людвиг Нобель или Владимир Ульянов. Гораздо важнее, кто руководит фабрикой — опытный предприниматель или вчерашний бандит.

Мы с вами видели в девяностые, что происходит, когда во главе предприятий встают случайные люди: так называемые «новые русские» или, не к ночи будь помянуты, «красные директора». Предприятия немедленно начинают генерировать убытки, после чего быстро приходят к банкротству. При этом в девяностые у заводов были ещё тепличные условия — их владельцы могли действовать самостоятельно, не согласовывая каждый чих с министерством. В советское время такой роскоши у руководителей заводов не было… что, впрочем, компенсировалось возможностью игнорировать бухгалтерский баланс, делая вид, будто ежегодные убытки — это нормально.

Как верно заметил Никита Хрущёв, «американская свинья и советская могут существовать вместе». Сейчас Соединённые Штаты повторяют наши ошибки, пусть и не в столь явном виде, как в 1917 году. Как и 100 лет назад, игнорирование базовых законов экономики ведёт к резкому усилению бедности и неравенства.

К примеру, раздача «вертолётных денег» и снижение ставок по ипотеке должно было теоретически помочь простым американцам обзавестись жильём. В реальности происходит нечто обратное — инвестфонды скупают дома и квартиры десятками тысяч, чтобы потом сдавать их в аренду:

https://www.zerohedge.com/markets/americas-largest-landlord-just-got-bigger-blackstone-buys-17000-houses-6-billion

Во главе инвестфондов стоят образованные люди, которые понимают, что печать денег неизбежно закончится гиперинфляцией. В условиях гиперинфляции реальные активы, — такие как недвижимость, к примеру, — будут приносить хороший доход. Простым американцам, чьи зарплаты в новых условиях начнут быстро обесцениваться, останется только выплачивать лендлордам вечную дань, так как денег на покупку собственного жилья у них уже не будет.

Подведу итог

Когда площадные ораторы предлагают нам какое-нибудь простое решение проблем государства, — напечатать денег, ограбить богатых, — следует помнить, что у этого решения есть тяжелейшие побочки. Если бы таковых побочек не было, такое решение уже давным-давно приняли бы.