Задействовать углы и ниши: советы дизайнеров по созданию гардеробной в спальне

Гардероб в спальне представляет собой специально оборудованную секцию, которая предназначается для хранения нужных вещей.

Держатели для одежды, полки, выдвигающиеся ящики и корзинки помогут обустроить гардероб даже в небольшой спальне.

Основным преимуществом гардеробной является ее удобство использования и эргономичность. Предметы, предназначенные для повседневного использования, располагаются в зоне доступа. Сезонная одежда находится в отдельно расположенных секциях.

Вещи, которыми мы периодически пользуемся, будут располагаться в закрытых ящиках или на антресолях. Помимо этого, в гардеробную можно легко монтировать гладильную доску. Это помещение поможет привнести в интерьер особый уют. Вот несколько рекомендаций относительно того, как правильно вписать гардероб в небольшую спальню.

Удобный гардероб

Обустройство гардероба гораздо дешевле, чем приобретение встроенного шкафа.

Чтобы отделить гардероб от общего пространства спальни, стоит воспользоваться плотной шторой, которую нужно повесить на потолочный карниз. Этот прием поможет сохранить вентиляцию, а текстиль поможет придать уют.

Большим плюсом является то, что гардеробная помогает сэкономить свободное место, что очень важно для небольшого пространства спальни. Правильно подобранная система хранения вещей позволит отказаться от старомодных стенок, массивных комодов и стоек с вешалками.

Гардеробная изготавливается строго индивидуально. Можно точно рассчитать ее площадь и количество отделов.

Вот несколько интересных идей для оформления гардеробной в небольшой спальне.

Ниша

Зачастую ниши выполняются при строительстве дома. Однако можно отдельно сделать нишу в комнате для расположения в ней гардеробной.

Ширма или перегородка

Чтобы отделить гардеробную от общего пространства спальни, нужно использовать шторку. Такая шторка сможет легко заменить перегородку. Гардеробная с дверями купе отлично подойдет для длинных и узких комнат.

Открытая гардеробная

Для оформления открытой гардеробной потребуются коробки и плетеные корзины. Это позволит держать все требуемые вещи в порядке.

Гардеробная в углу

Гардероб является удачным решением для функционального использования углов. Угловые варианты с раздвижными дверьми станут отличным решением для квадратных комнат.

Гардеробная с кроватью

Помещая кровать в центр спальни, можно получить достаточно места для скрытого гардероба. перегородка из стекла дает возможность свободного проникновения достаточному количеству солнечного света.