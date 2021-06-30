Анастасия Решетова о поиске компромисса с Тимати насчет его отпуска с сыном: “Месяц не можем договориться”

Почти год как 25-летняя модель Анастасия Решетова и 37-летний рэпер Тимати расстались и совместно растят общего сына Ратмира. Несмотря на разрыв, экс-возлюбленные стараются поддерживать теплые приятельские отношения: они вместе отметили день рождения мальчика и даже ходят на вечеринки к общим друзьям. Но иногда случаются и неприятные ситуации, одной из которых Анастасия поделилась со своими подпсчиками. В традиционной рубрике “вопрос-ответ” она ответила у себя в сторис, что не может договориться с Тимуром Юнусовым (настоящее имя артиста) насчет времяпрепровождения мальчика с отцом. В частности, она не готова на месяц расставаться с Ратмиром – по мнению Решетовой, он еще мал для долгой разлуки с матерью:

Тема тяжелая. Мы уже месяц не можем договориться. Никогда не думала, что дойдет до этого((( Надеюсь, мы придем к мирному решению, которое устроит обоих и не нанесет вред психоэмоциональному здоровью малыша.

А на днях она опубликовала большой пост в Instagram, в котором призналась – последствия распада семьи наступают не сразу, а через какое-то время:

Когда распадается семья, то не сразу осознаешь все последствия этого события. Похоже, реальное осознание этого ко мне пришло только сейчас, когда речь зашла о том, с кем ребенок должен проводить время в отпуске. С одной стороны, я очень радуюсь, когда Ратмир проводит время с папой, они оба очень тянутся друг к другу. Ратмир часто его вспоминает, и видно, что любит и всегда ждет встречи. А с другой стороны, я как представлю, что я целый месяц не увижу своего ребенка, и он явно будет звать и искать меня, но по факту ему сейчас доходчиво не объяснишь, где мама, почему ее резко не стало рядом. Поэтому сейчас предстоит сложный выбор: давать ли возможность малышу отдохнуть с отцом, при этом отделившись от мамы на месяц, либо я сама, как обычно, организую ему отдых, и уже когда Ратмир станет чуть старше, то тогда будет отдыхать и с папой тоже.

Напомним, с моделью Анастасией Решетовой Тимати познакомился в 2015 году. О том, что они ждут ребенка, пара объявила в июне прошлого года. Официальному подтверждению предшествовали месяцы слухов и домыслов. Для создателя Black Star ребенок стал вторым: в марте 2014 года модель Алена Шишкова родила дочь Алису, которую воспитывать им помогает мать музыканта Симона.

Сам Тимати параллельно с отцовством активно налаживает личную жизнь: недавно он принял участие в реалити-шоу “Холостяк”, где в финале выбрал Екатерину Сафарову. Правда, спустя месяц девушка сняла помолвочное кольцо и улетела обратно в Испанию, где живет уже несколько лет.

В мае этого года Анастасия дала большое интервью, в которое рассказала об отношениях и причине расставания с Тимати. После чего комментировать личную жизнь она наотрез отказалась.