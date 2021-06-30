Центр Гамалеи запустит в Москве мобильные пункты вакцинации “ГамВаген”
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Разработчик вакцины “Спутник V” НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи пообещал запустить в Москве мобильные пункты вакцинации “ГамВаген”.
По словам директора центра Александра Гинцбурга, это поможет в кратчайшие сроки нарастить число привитых в мегаполисе.
– Провакцинировать можно в любых условиях, если вакцина надёжно хранится до момента применения. В задачи бригад мобильных центров будет входить найти непривитого, убедить его пройти вакцинацию и правильно поставить прививку. За такой спектр задач мы их между собой называем особыми бригадами, – пояснил Гинцбург.
Директор центра Гамалеи также призвал ввести специальные знаки на одежде для не прошедших вакцинацию граждан, чтобы упростить особым бригадам “ГамВагенов” работу, а также помочь людям распознать потенциальных распространителей вируса.
– Ситуация с пандемией требует окончательного решения в кратчайшие сроки, – прокомментировал Гинцбург заявления о том, не будут ли специальные знаки затрагивать человеческое достоинство.
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