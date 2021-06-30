Началась прямая линия с Владимиром Путиным

Началась 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.

В этом году для общения Путина с россиянами на прямой линии по сути не нужны камеры и телевидение – достаточно соответствующего приложения на смартфоне, именно на этом способе общения и будет сделан акцент в ходе очередной прямой линии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Это приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически тележурналистом, радиожурналистом и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет, из окружающего мира или сформулировать свой вопрос письменно. То есть, это абсолютно мультиформатное приложение для смартфонов, и на него мы ставим акцент… Я бы так сказал, что девиз этой прямой линии – «без лишних посредников». Люди напрямую общаются с главой государства, со своим президентом», – отметил Песков.

Кроме того, как сказал пресс-секретарь президента, Путин «будет иметь возможность видеть всю палитру тем, которые объединяют вопросы, подтемы, географию страны, где какие вопросы доминируют». «Региональный характер – это наша страна, и люди живут во всех регионах, и каждый житель хочет задать вопрос президенту. Поэтому, конечно же, вся география нашей страны будет представлена во время прямой линии, президент будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов и по тематике, по кругу проблем дифференциация и по географии, то есть по всем регионам», – рассказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что во время прямой линии президент будет выбирать вопросы, а будут ли они в форме текста, или смс, или видеоматериалов, или телефонного звонка, станет известно во время эфира. Студии в этом году «по понятным соображениям» не будет, но помогать Путину выбирать вопросы или из набора тем, или исходя из географии страны, будут соведущие. Площадка для включений к прямой линии будет находиться в Центре международной торговли в Москве.

В Кремле в этом году ожидают в общей сложности более 1 млн вопросов: как рассказал Песков, активность граждан традиционно высока. Он отметил, что звонки, видеообращения и смс обычно продолжают поступать и обрабатываться и во время программы, да и после ее завершения работа над ними не заканчивается. Обращения граждан направляются в федеральные ведомства и регионы для решения проблем на местах. Представитель Кремля пояснил, что средства для решения проблем, с которыми граждане могут обратиться на прямую линию, не закладываются в бюджете заранее, поэтому процесс решения некоторых вопросов может быть немного «затянут».

Среди тем, с которыми россияне обращаются в call-центр прямой линии, лидируют вопросы, касающиеся здравоохранения. В частности, граждан волнует вакцинация и борьба с коронавирусом, а именно – какую вакцину выбрать и какие есть в поликлиниках. Также россиян интересуют темы экономики, выхода из кризиса и нехватки лекарств в ряде регионов, которая, впрочем, зачастую объясняется большой географией страны и логистическими проблемами. Беспокоит россиян и распределение бесплатных лекарств. Кроме того, россиян волнуют пенсии, поддержка малоимущих, рынок труда, ЖКХ, дороги, электро- и газоснабжение, тема жилья, в частности, вопрос переселения из жилья аварийного, а также готовность школ к новому учебному году и их доступность.

Также Песков отметил, что в этом году международные дела волнуют россиян гораздо меньше, чем в предыдущие годы, и это тоже можно считать примечательной стороной нынешней прямой линии. «Сейчас россияне больше заботятся своими проблемами, что, наверное, объяснимо в посткризисный год», – объяснил он.

Как считают политологи, основное время прямой линии будет посвящено раскрытию российской социальной повестки, а упор будет сделан на внутреннюю политику, хотя Украине, российско-американскому саммиту в Женеве, «Северному потоку – 2» и другим важным внешнеполитическим темам также будет уделено достаточно времени.

Ведущие российские телеканалы закладывают на программу три часа эфирного времени. Трансляцию ведут телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Напомним, что в 2020 году прямая линия с Путиным в своем традиционном формате была отменена, однако некоторые ее элементы были включены в большую пресс-конференцию главы государства в декабре 2020 года: россияне могли заранее задать свой на сайте или через мобильное приложение «Москва – Путину».