Эксперт объяснил намерение Турции тренировать украинских военных

«Киев может быть заинтересован в привлечении турецких инструкторов для освоения ударных беспилотников и передачи опыта их боевой эксплуатации», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя намерение турецких инструкторов тренировать украинских военных.

«Речь может идти о передаче технологий использования ударных беспилотников «Байрактар». Турция сейчас активно продвигает линейку своих беспилотников, в том числе и на Украину», – отметил военный эксперт Игорь Коротченко.

По его словам, турецкие инструкторы могут быть привлечены Вооруженными силами Украины «для освоения этих беспилотников и приобретения украинскими военными необходимого практического опыта, в частности в понимании технических особенностей боевой эксплуатации». «Такая вероятность существует», – добавил он.

Собеседник напомнил, что ударные беспилотники «Байрактар» достаточно неплохо себя показали в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, «обеспечив в значительной мере успех азербайджанской армии». «В этой связи Киев может питать иллюзии относительно того, что массированное использование беспилотников поможет им в решении проблемы Донбасса. Поэтому трансфер соответствующих инструкторов, технологий и турецкого опыта как основного центра компетенций – реальность, с которой необходимо считаться», – отметил Коротченко.

Эксперт уточнил, что Украина нацелена на реванш в конфликте с Донбассом. «Усилия, которые она сосредотачивает, нацелены на зачистку региона. А закупленные у Турции беспилотники могут быть использованы для проведения боевых операций украинской армии против ДНР и ЛНР. В этой связи стоит вопрос об укреплении системы противовоздушной обороны Донбасса», – заключил Коротченко.

В среду в Киеве прошла встреча украинских и турецких военных, в ходе которой военный атташе при посольстве Турции на Украине полковник Дженгиз Чевик выразил заинтересованность в привлечении турецких инструкторов к подготовке украинских военных.

В свою очередь главком сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что у Турции и Украины «есть большой опыт», которыми страны «могут делиться», потому что их «армии сейчас участвуют в боях». Указывается, что турецкая делегация намерена посетить учебные центры ВСУ, информирует командование сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Москва намерена провести с Анкарой консультации, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции и тему затягивания Киева в НАТО.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu заявил о том, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы РФ «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину. «Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину…» – сказал он.

Накануне Киев договорился с Анкарой о выпуске турецких «Байрактаров» на территории Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в договоренностях Украины и Турции.