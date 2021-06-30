В Германии заявили о кибератаке на инфраструктуру ФРГ «хакерами из России»

Банковский сектор и инфраструктура Германии подверглись масштабной кибератаке, сообщила газета Bild со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

По данным издания, за кибератаков якобы стоит «росийская хакерская группа Fancy Bear». Отмечается, что, Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) подтвердило совершение кибернападения, передает РИА «Новости».

Газета пишет, что, по мнению западных спецслужб, атака является «местью за санкционную политику в отношении России».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страны ЕС должны обсуждать кибератаки, в которых обвиняется Россия, не только между собой, но и напрямую с Москвой.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ готова к взаимодействию со странами Евросоюза по вопросам кибербезопасности, президент Владимир Путин был инициатором международного сотрудничества в области информационной безопасности, но тогда эта инициатива не получила поддержки.