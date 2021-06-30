Арахамия рассказал, отстранит ли он Тищенко в связи с расследованием Bihus.info о схемах с Подольско-Воскресенским мостом

Арахамия рассказал, что не знаком с расследованием журналистов. Однако, по его мнению, если следствием займутся правоохранители, то Тищенко не сможет им помешать, поскольку “у “Слуги народа” нет влияния на НАБУ”.

“Как он, имея должность в партии, имеет конфликт интересов? Я не слышал об этой ситуации, но если это так, то он не может мешать правоохранительным органам. Я могу отстранить, если это связано с политической деятельностью, но если это связано с криминальной, то это работа правоохранителей”, – сказал Арахамия.

Контекст:

28 июня журналисты Bihus.info опубликовали расследование, в котором говорится о том, как семья Тищенко получала сотни миллионов из бюджета на схемах с Подольско-Воскресенским мостом, в которой участвовал “смотрящий за Киевом” и экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий.

О связях Тищенко с Комарницким в прошлом году сообщил нардеп Гео Лерос. 30 сентября он заявил, что от офицера СБУ получил шестичасовую запись разговоров Тищенко с Комарницким, которые якобы обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа.

2 октября Лерос опубликовал видео, в котором разговаривают якобы Тищенко и Комарницкий. По утверждению Лероса, суть записанного разговора указывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого. Разговоры среди прочего касались и строительства Подольско-Воскресенского моста.

Тищенко все обвинения отрицает, а опубликованные пленки назвал такими, что “даже на фейк не тянут”.

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