 

“Если выживу – будет новая жизнь”. От COVID-19 спустя неделю после госпитализации умер 45-летний российский режиссер Шатров

30.06.2021, 11:42, Новости дня
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“Прекрасный режиссер, дизайнер и мой давний лепший друг Вадим Шатров умер в больнице от сраного ковида. Здоровый, талантливый, молодой. Вадим был настоящим визионером. Мы постоянно придумывали штуки, которые выстреливали потом через 10-15 лет. Но не у нас – мы не умели искать единомышленников с ресурсами. Вадим познакомил меня с невероятным количеством потрясающих людей, в которых сложно не влюбиться. В том числе певица МакSим, находящаяся в ковидной коме”, – написал он.

https://www.facebook.com/golubchikav/posts/10227920192450606

О том, что заразился коронавирусом, Шатров сообщил в Facebook 22 июня.

“Господа, спешу сообщить, что нахожусь сейчас на самой передовой борьбы между жизнью и смертью, без большей части легких и придавленном состоянии. Если выживу – будет новая жизнь”, – написал он тогда.

https://www.facebook.com/vadim.shatrov/posts/10159484950739461

Свой последний пост Шатров опубликовал 26 июня.

“Сегодня ночью умер сосед по палате. А я выбираю жить. Но горка таблеток на столе продолжает расти, хотя должны же понимать, что если человек лежит, не вставая на животе, то он не встанет вдруг, не нальет воды и не разбавит себе таблетку. Видимо, я недостаточно выбираю жить, надо и от страданий уже отказаться полностью”, – написал он.

Контекст:

Шатров родился в 1976 году. 5 марта ему исполнилось 45 лет. Он был режиссером и продюсером  клипов, сотрудничая, кроме  МакSим, с российскими артистами Дмитрием Маликовым, Дельфином, Владом Соколовским, 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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