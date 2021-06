Автор победного гола сборной Украины в ворота Швеции Довбик побил рекорд Платини с 1984 года

В матче 1/8 финала Евро 2020 против команды Швеции украинский форвард отличился в воротах соперника на 120 минуте и 37 секунде поединка. Таким образом Довбик побил рекорд французского нападающего Мишеля Платини, который держался с 1984 года.

В матче Франции против Португалии Платини забил мяч, когда часы показывали 118.53.

Дебютный гол Довбика за сборную Украины стал также вторым самым поздним забитым мячом на чемпионатах Европы. Позднее Довбика в воротах команды Хорватии отличился игрок сборной Турции Семих Сентюрк на Евро 2008 – 121.01.

121 – Timed at 120:37, Artem Dovbyk has scored the second-latest goal in European Championship history, behind Semih Sentürk v Croatia in 2008 (121:01), and the latest match-winning strike in the competition, overtaking Michel Platini v Portugal in 1984 (118:53). Gasp. #EURO2020 pic.twitter.com/LAXcVAAvxw

— OptaJoe (@OptaJoe) June 29, 2021

Контекст:

В 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) команда тренера Андрея Шевченко сыграет против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе “Олимпико”.

Игрок футбольного клуба украинской Премьер-лиги (УПЛ) “Днепр-1” Довбик – самый молодой автор забитого гола в истории сборной Украины на чемпионатах Европы. В последнем сезоне УПЛ форвард сыграл 24 поединка, отличившись шесть раз в воротах соперников, сообщается на сайте Лиги.

