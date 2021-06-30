“Абсолютный хит у нас дома в эту жару”. Высоцкая ала рецепт клубничного супа с мороженым

“Абсолютный хит у нас дома в эту жару – клубничный суп с мороженым. Часть клубники (можно с земляникой) взбить блендером, протереть через очень мелкое сито, оставшуюся клубнику порезать дольками, присыпать сахарной пудрой и приправить бальзамическим уксусом”, – рассказала актриса.

В глубокую тарелку нужно вылить клубничный кули – взбитые и перетертые ягоды, а также добавить шарик мороженого и присыпать замаринованными ягодами и базиликом.

“Осторожно! Небезопасно для фигуры!” – предупредила Высоцкая.

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Публикация от Юлия Высоцкая (@juliavysotskayaofficial)

На сайте “Едим дома” она дала рецепт домашнего мороженого.

Ингредиенты: сливки 33-35% – 1 л, сахарная пудра – 170 г, яичные желтки – 8 шт., ваниль в стручках – 2 шт.

Стручки ванили разрезать вдоль острым ножом и вынуть семена. Сливки влить в тяжелую кастрюлю, добавить семена и стручки ванили и все прогреть, не доводя до кипения. Желтки с сахаром взбивать в миксере 6‒8 минут, пока не получится светлая плотная масса. В желтково-сахарную массу влить часть теплых сливок и перемешать, затем влить оставшиеся сливки и еще раз перемешать. Перелить желтково-сливочную массу в кастрюлю и, постоянно помешивая, на медленном огне довести до кипения. Когда масса загустеет, сразу снять с огня и остудить.

Остывшую массу перелить в пластиковый контейнер с крышкой и отправить в морозилку на 6 – 8 часов. Каждый час перемешивать мороженое деревянной ложкой или использовать машинку для приготовления мороженого.

Контекст:

Юлия Высоцкая родилась 16 августа 1973 года в Новочеркасске Ростовской области (РФ). Окончила актерский факультет Белорусской государственной академии искусств (1995) и Лондонскую академию музыкального и драматического искусства (1998).

С 2003 года она ведет кулинарную программу “Едим дома” на российском телеканале НТВ.

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