 

Две украинки четыре года развращали своих малолетних детей и снимали с ними порно – Мамедов

30.06.2021, 11:42, Новости дня
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Следователи установили, что две не связанные между собой женщины на протяжении трех–четырех лет снимали порнографию со своими детьми шести и девять лет.

В дальнейшем они продавали порнографию через интернет неустановленным лицам, за что получали прибыль. За один материал женщины получали до 2 тыс. грн.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых на мобильных телефонах и компьютерах обнаружено фото и видео с участием малолетних девочек.

Женщинам объявили подозрение в развращении несовершеннолетних и изготовлении и распространении детской порнографии. Обе женщины задержаны, одну отправили под арест без права залога, в отношении второй готовится такое же ходатайство.

“Разоблачены и задержаны так называемые матери, которые четыре года развращали своих маленьких дочерей, снимали порнографию и продавали материал. Цена детского здоровья – 2 тыс. грн. Сейчас дети изъяты, с ними работают психологи. Работаем над разоблачением других лиц по делу”, – написал  Мамедов.

Викриті та затримані так звані матері, які 4 роки розбещували своїх маленьких дочок, знімали порнографію та продавали матеріал. Ціна дитячого здоров’я-2 тис грн. Наразі діти вилучені, з ними працюють психологи. Працюємо над викриттям інших осіб у справі. https://t.co/wonF1D3yAr pic.twitter.com/nb6x6xnt40

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) June 30, 2021

Контекст:

Мамедов 31 марта сообщил, что в 2020 году каждый 10-й ребенок в Украине стал жертвой преступления. Сексуальное насилие относится к трем наиболее распространенным правонарушениям против несовершеннолетних. Ежегодный рост количества таких преступлений составляет 10%.

За два месяца 2021 года в Украине открыли 70 уголовных производств, связанных с сексуальным насилием в отношении детей, сообщил детский омбудсмен Николай Кулеба.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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