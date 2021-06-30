Доктор Комаровский: «Люди с ожирением рискуют получить серьезные осложнения после COVID-19»

Известный врач Евгений Комаровский пояснил о том, что люди с лишним весом больше подвержены риску получить осложнения, если заболеют COVID-19. Речь идет о серьезных нарушениях, связанных с ожирением.

По словам телеведущего, пациенты с лишним весом часто страдают от гипертонической болезни. Многие из них могут даже не догадываться об этом. Когда у человека сочетаются ожирение и неконтролируемая гипертония, это негативно сказывается на кровообращении в легочной ткани. Евгений Комаровский рассказал, что при COVID-19 у людей, страдающих от лишнего веса, сердечно-сосудистая система справляется со своими задачами очень тяжело. Она функционирует с большим трудом и напряженно.

Как пишет издание «Политэксперт», врач советует пациентам с ожирением постоянно контролировать давление. Это даст шанс снизить риск возможных осложнений при коронавирусной инфекции. Кроме этого, необходимо понимать, как можно быстро стабилизировать давление, а также уменьшить вес.