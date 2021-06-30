Сергей Марков допустил существование во Вселенной цивилизаций из грибниц

Ученым нельзя сбрасывать со счетов версии о наличии во Вселенной цивилизаций медуз, грибов и радиоволн. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Споры о существовании внеземных цивилизаций ведутся уже давно. В разное время человечество приписывало им те или иные качества, однако последние 50 лет в массовой культуре доминирует навязанное Голливудом мнение о том, что это непременно «зеленые человечки», которые летают над нашей планетой на своих кораблях-тарелках и похищают зазевавшихся землян (в основном, разумеется, американцев) для своих бесчеловечных опытов.

Марков убежден, что это не так: последнее, чего может захотеть инопланетный сверхразум, так это охотиться на «бухих фермеров из Техаса».

– Я немного занимался вопросами НЛО, когда учился в Московском авиационном институте на факультете летательных аппаратов, — рассказал политолог. — Так что мое мнение в этом вопросе можно назвать авторитетным. Сегодня в отношении внеземных цивилизаций доминирует следующая идея: да, они время от времени образуются, но, поскольку нашей Вселенной 14 миллиардов лет, а солнца, которые «живут» по нескольку миллиардов лет, потом расширяются и взрываются, то цивилизации тех или иных разумных организмов, подобно светлячкам, вспыхивают и гаснут, не успев установить контакт друг с другом.

Эксперт добавил, что концепция «мерцающих» цивилизаций в настоящее время является наиболее правдоподобной. По его словам, вероятность того, что, помимо людей, во Вселенной есть другие разумные существа, исключительно высока.

– Если инопланетяне существуют, то они абсолютно точно не похожи на нас, — убежден Марков. — Мы можем представить себе цивилизацию, которая состоит из неких псевдомедуз, живущих в океане, или даже из грибниц! Как видите, вероятность того, что они прилетят к нам на истребителях-тарелках, практически отсутствует.

Политолог отметил, что разумная форма жизни вообще может быть неуглеродной.

– Можно говорить, например, о цивилизации радиоволн, — предположил эксперт. — Но в силу распространенности во Вселенной именно углерода и водорода более перспективно размышлять о том, что инопланетяне «сделаны» именно из этих химических элементов.