 

В Индии сфотографировали НЛО, влетающий в жерло вулкана

30.06.2021, 11:37, Разное
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Необычный снимок возле вулкана Маунт-Мерапи получил индийский фотограф Гуарто Сонг.

Когда он фотографировал вулкан, неопознанный объект очень быстро пролетел прямо жерло, оставив за собой яркий зеленый свет. Фотограф опубликовал несколько снимков на своей страничке в Инстаграме.

Данное аномальное явление прокомментировал известный уфолог Скотт Уоринг, который предположил, что на самом деле объект был маленьким, но перемещался очень быстро. Поэтому фотографу удалось запечатлеть лишь свет пролетающего НЛО.

В Индии сфотографировали НЛО, влетающий в жерло вулканаПо мнению уфолога, во всем мире вулканы имеют определенную связь с неопознанными летающими объектами. Именно в этих местах, почти ежедневно, очевидцы делают много различных фотографий и видеоматериалов наблюдений НЛО.

НЛО, считает исследователь, не просто так входят и выходят из жерла вулканов. На это должны быть веские основания у тех, что следует данным курсом. Уоринг уверен, что инопланетяне используют жерло вулканов для того, чтобы попасть в свои подземные базы, так как человек, даже при наличии современных технологий, не сможет туда проникнуть.

Уфолог ранее сообщал, что под поверхностью вулкана на глубине около 6 километров могут находиться базы пришельцев, а полученные снимки только лишь подтверждают его версию.

Некоторые исследователи считают, что Уоринг не рассмотрел версию падения метеорита, что происходит не менее часто, чем, например, наблюдение НЛО. Вероятно, уфолога впечатлил момент попадания метеорита в жерло вулкана, что действительно происходит очень редко.



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