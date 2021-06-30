 

Еще пять вакцинировавшихся москвичей станут обладателями автомобилей

30.06.2021, 11:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Имена пяти новых обладателей автомобилей будут объявлены 30 июня в 19:10 в эфире телеканала “Москва 24”. Победителей выберут случайным образом из числа жителей российской столицы, получивших первый компонент вакцины от ковида с 21 по 27 июля.

Напомним, розыгрыш автомобилей происходит каждую неделю. Пять первый счастливчиков были определены 23 июня. Примечательно, что после эфира организаторы сами звонят победителям и объясняют, как забрать ценный приз.

Следующие розыгрыши машин пройдут 7 и 14 июля в рамках программы стимулирования вакцинации. Узнать подробные условия конкурса и записаться на прививку можно на портале mos.ru. Там же по номеру полиса ОМС или по серии и номеру паспорта можно проверить, не стали ли вы победителем конкурса.

Так, принять участие в розыгрыше автомобилей стоимостью порядка миллиона рублей могут граждане, которые с 14 июня по 11 июля впервые получает первый компонент вакцины от COVID-19 в одном из городских пунктов вакцинации. Каждую неделю случайным образом будут выбираться участники, сделавшие прививку за прошедшие семь дней.

Кроме того, для жителей столицы старше 60 лет действует поощрительная программа “Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе”. Участники получат после вакцинации подарочную карту или призовые баллы, которые можно использовать для оплаты товаров и услуг у партнеров акции.

Отметим, что сделать прививку от коронавируса в столице может любой желающий старше 18 лет. Вакцинацию по предварительной записи проводят в ста пунктах на базе городских поликлиник. Без записи ее можно пройти в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, семи центрах госуслуг, а также в павильонах “Здоровая Москва”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.06 / Пиар-директор Ольги Бузовой рассказал о нежелании певицы жить

08.03 / “Вам, любимые”: активисты Волонтерской роты провели акцию в честь 8 марта в Парке Горького

26.09 / Ученые: Ожирение снижает пластичность мозга

17.01 / Генетики разработали уникальную методику, позволяющую продлить жизнь в пять раз

09.03 / Яна Рудковская, Татьяна Михалкова, Виктория Короткова и другие на презентации новой коллекции Анастасии Задориной

06.05 / Елена Малышева обрушилась с критикой на полных пенсионеров

23.03 / “Перегрет шальными деньгами”: названа причина оглушительного провала Дмитрия Нагиева

27.12 / Лолита Милявская: «Не мечтала иметь много детей из-за карьеры»

25.11 / Мнение: А если это Пеле?

01.01 / Рубль или доллар: в какой валюте лучше хранить деньги в 2021 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика