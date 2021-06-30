Суточная смертность от коронавируса в России вновь обновила рекорд

Эпидемиологическая обстановка в стране по-прежнему непростая. В оперативном штабе рассказали, что за минувший день выявлено 21 042 новых случая заражения. Выздоровели и покинули больницы 16 356 человек. Скончались от осложнений 669 пациентов – это рекордный показатель с начала пандемии коронавируса в России.

Больше всего новых случаев подтвердили в Москве (5 823). В пятерке регионов с наибольшим количеством заразившихся также оказались Московская область (2 583), Санкт-Петербург (1 503), Нижегородская область (358) и Брянская область (324). Всего диагноз поставили жителям 85 регионов страны.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в России сегодня составляет 5,5 миллиона. Вылечилось более 5 миллионов граждан. Зарегистрировано 135,2 тысячи летальных исходов. По данным сайта Worldometers, страна занимает пятое место в мире по количеству инфицированных.

Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что даже в легкой форме COVID-19 дает тяжелые осложнения. В этой связи микробиолог призвал активнее прививаться от коронавируса в России.

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