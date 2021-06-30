Мнение: Удаленная ложь

Вчера Песков сказал много чего интересного и как обычно, врал просто напропалую. Самая нелепая и бессмысленная ложь – про то, что Путин "де-факто" не был на удаленке всё время "пандемии". Зачем нужно было это говорить, совершенно неясно. Тем более, что совсем недавно сам же Песков отвечал на этот вопрос прямо противоположным образом:

"…В нынешней ситуации президент предпочитает работать дистанционно с использованием современных средств связи. «Все видят, что президент работает удаленно, все видели, как президент удаленно участвует в саммите «двадцатки». Сейчас в эти дни удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента»…"

И дело даже не в том, удаленно Путин работал или неудаленно. Вопрос – зачем врать даже там, где это совершенно необязательно?

А потом они удивляются, что им не верят вообще ни в чем. Государство лжецов – как к нему еще можно относиться?

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