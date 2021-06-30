Всегда в упадническом настроении: типы женщин, которых избегают мужчины

Почему все больше умных и красивых девушек остаются одни? Мужская психология дает ответ на этот вопрос. Причины могут быть совершенно разные. Представляем основные типы женщин, которых мужчины избегают как огня.

У нее все идет по графику

Женщины этого типа не курят, не пьют, ложатся спать ровно в 23:00 и регулярно занимаются йогой. В их жизни нет места импровизации, чудачествам, развлечениям, и это отпугивает парней. Кроме того, у мужчин, с точки зрения данного типажа, целый набор вредных привычек, которые непременно надо исправлять.

Королева декаданса

Дама, потерявшая интерес к самой себе, вряд ли привлечет успешного мужчину. Чувство декаданса, упадничества может казаться милым только в определенных ситуациях. А когда женщина постоянно пребывает в тоске и не скрывает этого, для сильного пола это знак “Стоп”.

У мужчин жизнь и так несладкая. Им приходится много и тяжело работать, брать ответственность по многим вопросам. Поэтому хотя бы с женщинами они ищут открытых и легких отношений, чтобы найти отдушину от рутины. Дама, не умеющая сама и не дающая другим радоваться жизни, напоминает болотную трясину, грозящую затянуть кого угодно в эмоциональную пропасть.

Завышенная самооценка

По статистике, 15 % населения Земли не способны к критическому мышлению. Если говорить о дамах, лишенных этого важного качества, то они видят себя идеальными. А в спутнике, наоборот, выискивают недостатки, даже если они высосаны из пальца. Кому это понравится?

Бесконечный путь к совершенству

Дамы, которые стремятся во всем достигнуть идеала, лишены покоя. Они не способны наслаждаться маленькими радостями жизни, напоминая солдата, идущего в бой. Извращенной стороной этого типа являются женщины, помешанные на своей внешности и уродующие себя пластическими операциями.

Хочет все и сразу

Пожалуй, это самый токсичный тип женщин, обладающих необоснованными амбициями и завышенными требованиями к мужчинам. Им нужен в одном лице опытный любовник и преданный муж, зарабатывающий много денег и при этом уделяющий время детям, спутник с высоким статусом в обществе и подкаблучник дома. Их легко определить по фразе: “Это не мой уровень, дорогой”.

К сожалению, довольно часто излишне эгоистичными особами становятся красивые девушки, которые с детства находятся в фокусе внимания парней и девчонок. Им позволяют многое, считая иконой стиля и лучиком света. По этой причине очаровательные женщины даже с ангельским характером остаются одинокими, так как у мужчин вырабатывается стереотип насчет красоток.

Чрезмерная прямолинейность

На самом деле много людей, которые считают, что надо всегда говорить правду в лицо. Желание похвально, но правда для таких женщин, как правило, своя. Зачастую чужое мнение они игнорируют.

Мисс гордое одиночество

“Я одинока и горжусь этим! Лучше буду голодать, чем кушать что попало”. Знакомые фразы? Их придумали женщины, чтобы оправдать свою непопулярность среди мужчин. Иногда они называют себя феминистками, даже не понимая, что это значит на самом деле. Считают всех мужиков “козлами”. Но в тайне, возможно, мечтают о принце. Беда в том, что принц должен быть уж слишком идеальным.

Если раньше покорить “снежную королеву” среди парней считалось захватывающим занятием, то у современного поколения для этого не хватает ни терпения, ни знаний. Тем более когда на просторах Интернета полно более доступных и легких на подъем девушек. Зачем тратить время и ресурсы с непредсказуемым результатом?

Маниакальное желание выскочить замуж

Наверняка многие знают в своем окружении таких персонажей, которые всеми силами торопятся замуж. А если их спросить: “Зачем?”, вряд ли дадут осмысленный ответ. В результате число разводов среди “торопыжек” весьма велико, ведь пара создается не в результате родства душ или совпадения жизненных интересов, а потому что кое у кого время поджимает. Психология мужчин так устроена, что они сторонятся слишком настойчивых дам.

Для них мужчина – лишь спонсор

Все больше в обществе женщин, руководствующихся исключительно меркантильными интересами. И все меньше простачков-мужчин, которых можно “развести как лохов”, говоря разговорным языком. Впрочем, если муж готов жертвовать чувствами, лишь бы рядом была жена-красотка, ради бога! Браки по расчету зачастую самые крепкие.

Синдром гиперопеки

Встречаются девушки, страдающие комплексом Бога или матери. Им обязательно необходимо за кем-то ухаживать, иметь под рукой объект обожания, на который хочется выплеснуть все свои чувства, всю накопившуюся нежность.

С одной стороны, это замечательно. С другой – многим мужчинам гиперопека и сужение личного пространства лишь в тягость. Им не хочется чувствовать себя в семье маленьким мальчиком. В конце концов, это вредит интимным отношениям, которые в жизни парней играют важное значение.