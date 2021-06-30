Ножки будут как с обложки: косметическая процедура, за которую салоны просят круглую сумму (а мы сделаем бесплатно на дому)

Как только наступает теплая погода, когда можно ходить в открытых босоножках, у женщин начинается легкая паника: как сделать так (и желательно как можно быстрее), чтобы пятки были гладкие.

Ведь, даже если женщины не ходят босиком по земле или асфальту, периодически их ступни грубеют. Поэтому и нужно возвращать их в состояние “как у младенца”. Это не только вопрос аккуратности. Это просто приятно.

Как же справиться с этим вопросом самой?

Помощник – крем

Если нужно выйти в свет, женщине нужно быть самой красивой. И это касается не только одежды, прически или макияжа. Ножки тоже должны быть ухоженными.

Весьма актуален вопрос пяточек для женщин, которые много работают на огороде. Если день прохладный, можно надеть носочки, чтобы хоть немножко защитить ступни. Если же это жаркое лето, то нужно попробовать другой способ. Нанести на ступни крем – очень жирный. Взять, например, детский, самый обычный; можно выбрать тот, который идет с формулировкой “под подгузник”.

Нанести его на ступни ног толстым слоем. Дать впитаться. Излишки крема обязательно убрать. Ведь если в огороде женщина работает в резиновых шлепках, то велика вероятность, что с жирными ступнями она может подскользнуться.

Благодаря крему будет создан невидимый слой на коже, следовательно, грязь не сможет проникнуть глубоко (а мы знаем, что у многих дам на пяточках есть трещинки).

Как размягчить кожу на ступнях?

Как бы мы ни спасались кремом (а может, женщина и не огородник-любитель, просто давно не занималась ножками), пяточки не такие нежные, как хотелось бы. Пострадавшие ножки нужно спасать.

В таз (ванночка тоже пригодится) налить 2 л воды. Температура ее комфортная для того, чтобы окунуть ноги.

На 1 л воды – 8 капель нашатырного спирта (аммиака) и 2 чайные ложки перекиси водорода. Для создания мыльной основы можно добавить немного геля для душа (или средства для мытья посуды). Ножкам будет приятно.

Все размешать и погрузить ступни минут на 15-20. Больше не нужно. Этого времени вполне достаточно.

Если на ноготки нанесен гель-лак, то еще проще. Можно сделать содовый раствор: 2 стол. ложки на 2 л воды. И погрузить в него ноги на те же четверть часа. Кожа также хорошо размягчится.

Чистим ноготки

По истечении времени берем специальную палочку и аккуратно вынимать грязь из-под ногтей и по окружности ногтя.

Можно, в принципе, чем угодно, но такая палочка наименее травмоопасна. Теперь грязь удалена.

Работаем с пяточками

Когда мы поработали с ноготками, пора приступать к пяточкам. Понадобится пилочка для ног.

У такой пилки мелкая наждачка (с одной стороны чуть крупнее, с другой – почти “нулевка”), которая не порвет кожу, как может произойти, если пользоваться пемзой.

Теперь, когда ножки распарены, на пилку нанести немного геля для душа (это обязательное условие).

И начинать чистить пятки, направляя пилку в разные стороны. Тут уже сразу можно понять, как легко отходит ненужная грязь.

После того как все сделали, нужно воспользоваться кремом.

Важно, чтобы в составе средства присутствовала мочевина. Это действительно незаменимый крем для описываемого случая. Если пользоваться подобным кремом дважды в день – утром и вечером, очень скоро можно забыть о трещинах, не будет сухости кожи и различных неприятных ощущений. Женщина сразу, буквально через несколько дней применения, увидит, как преобразятся ее ножки. Надо сказать, что пилочкой можно чистить не только пятки, но и пальцы, если на них есть подобная грубая кожа. Только делать все очень аккуратно, чтобы не повредить кожу на пальцах – там она нежнее, чем на пятках.

Не забывайте: наносить крем на ступни нужно после того, как распарили ноги и почистили ступни пилочкой. Также второй раз – утром, после пробуждения.

Надо отметить, что крем мочевиной достаточно недорогой, поэтому приобрести его не составит никакого труда. Это тот случай, когда в одном средстве соединились польза, качество и низкая цена. А это случается не так уж и часто.

Итак, чтобы пяточки постоянно были в порядке – розовыми и красивыми, как у малышей, нужно не забывать заботиться о них, почаще делать ванночки – такие, о которых шла речь выше. Кстати, после ванночки необязательно смывать мыльную водичку, достаточно промокнуть мягким полотенцем. А потом намазать кожу кремом, смягчить ее. Если же распаривали ноги в содовом растворе, то смыть его нужно обычной теплой водой. Дальше – почистить и смазать кремом.