 

Оксана Фандера поздравила Ивана Янковского и Диану Пожарскую с рождением сына

30.06.2021, 11:00, Разное
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Вчера 29-летняя актриса Диана Пожарская и 30-летний актер Иван Янковский объявили, что впервые стали родителями. Оказалось, что еще 26 июня у супругов родился сын, которому дали имя Олег – в честь знаменитого деда Ивана Янковского. Радостной новостью сначала поделились родители, опубликовав фото из родильной палаты, а спустя пару часов публично пару поздравила мама Ивана и бабушка новорожденного, актриса Оксана Фандера. Для нее и актера Филиппа Янковского малыш стал первым внуком.

Улыбайтесь, любимые, улыбайтесь! Олег Иванович, добро пожаловать на эту планету. Спасибо! – написала она в Instagram, опубликовав еще одно фото Ивана и Дианы из родильной палаты.

Диана Пожарская и Иван Янковский с сыномОксана Фандера, Иван и Филипп Янковские

Напомним, о романе Дианы Пожарской, известной по сериалу “Отель “Элеон”, фильму “Отель “Белград” и участию в клипе Эмина “Невероятная”, и актера Ивана Янковского российские СМИ писали еще в прошлом году. Весной этого года таблоиды стали писать, что влюбленные ждут ребенка, а в начале марта появился якобы комментарий Дианы, в котором она все опровергает и говорит, что они с Иваном не больше чем друзья. Спустя некоторое время девушка решила отойти от собственных правил не говорить о личной жизни общественности, опубликовав красноречивый пост на своей странице в Instagram. Однако почти сразу она выложила совместное селфи с Иваном и написала:

…и чтобы снять раз и навсегда все вопросы (отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство). У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь.

А в начале мая Иван и Лиза Янковские отпраздновали Пасху вместе со своими возлюбленными – Дианой Пожарской и Александром Палем.

Ранее Пожарская была замужем за режиссером и сценаристом Артемом Аксененко, а Иван около 10 лет состоял в отношениях с дочерью рок-музыканта Константина Кинчева Верой.

Оксана Фандера и Филипп ЯнковскийОлег ЯнковскийДиана Пожарская и Иван Янковский



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