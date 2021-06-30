 

Курение связали с повышенным риском самоубийства

30.06.2021, 10:52, Разное
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«Результаты показывают, что курение увеличивает риск суицида в два с половиной раза. Однако этот показатель, судя по всему, снижается у людей, которые бросили курить. Вероятность появления суицидальных мыслей у курильщиков 1,84 раза выше, у бросивших курить – в 1,35 раза», – сообщил доктор Иван Эчеверриа (Iván Echeverria) из Больницы провинции Кастельон, соавтор исследования.

Наблюдения, которые ученые сделали во время пандемии COVID-19, показали, что у курящих женщин риск самоубийства выше, чем у курящих мужчин. В то же время, на счету мужчин больше неудачных попыток.

Другой соавтор исследования, доктор Антонио Джовани (Antonio Jovani), считает, что данные о влиянии курения необходимо включить в план по предупреждению самоубийств. Сейчас табак, в отличие от алкоголя, не считается независимым предрасполагающим фактором при оценке риска самоубийства. По его мнению, научные данные говорят о том, что перечень суицидально опасных привычек нужно расширить.

Одним из возможных биологических объяснений связи табака и самоубийств, указывают ученые, может быть влияние никотина на центральную нервную систему. Он снижает уровень серотонина в гиппокампе – части мозга, которая участвует в формировании эмоций.

«Одна из наиболее серьезных гипотез на сегодня заключается в том, что депрессия и суицид связаны со снижением уровня нейромедиаторов – таких, как серотонин, норадреналин, дофамин. Курение способно сделать эти изменения более выразительными. Его действие противоположно действию антидепрессантов, оно может способствовать появлению депрессивнных и тревожных симптомов – возможных предвестников  самоубийства», – отметил Гонзало Харо (Gonzalo Haro) из Университета Кардинала Эррера.



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