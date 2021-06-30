В Госдуме оценили принятие закона о запрете россиянам участвовать в нежелательных НПО

Подписанный президентом Владимиром Путиным закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных в РФ неправительственных организаций за рубежом, является упреждающей мерой. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

По его словам, в поле зрения комиссии находятся не менее десяти центров иностранного влияния, которые готовят провокаторов для организации протестов. В частности, Пискарев заявил, что в Финляндии проводятся тренинги по внедрению агентов влияния в органы российской власти в качестве ангажированных депутатов. В интервью телеканалу «Россия 24» он также рассказал о вебинарах, на которых учат, как скомпрометировать предстоящие выборы.

Пискарев отметил, что раньше эти НПО открыто работали в России. Но после того, как был принят закон об ответственности за осуществление деятельности на территории страны нежелательной организации, они были вынуждены переместиться в другие страны. И там продолжили обучать российских граждан влиять на избирательные кампании, организовывать массовые беспорядки и несанкционированные акции, а также формировать в российском обществе лояльное отношение к употреблению наркотиков через пропаганду их употребления и легализацию, передает ДумаТВ.

«Мы не хотим ни с кем ссориться. Мы хотим только одного – чтобы они не лезли в наши внутренние дела. Пусть работают здесь. И НКО пусть работают, у нас их более 200 тысяч. Но пусть работают по нашим законам. Мы приняли законы, Конституцию. То, что мы здесь регулируем, это давно уже урегулировано за границей: американский закон по иноагентам еще от 1938 года. Мы только начали по нему работать, а у них уже 80 лет», – сообщил Пискарев.

Он признал, что РФ отстает в вопросах защиты своего суверенитета, поэтому и наращивает усилия по защите страны от иностранного вмешательства и внутренней безопасности.

Также закон установил более жесткий контроль за иностранным финансированием НКО, которое, по мнению депутата, в этом году обязательно продолжится. «Зарубежные деньги будут также поступать. Поэтому другая часть этого закона посвящена обеспечению прозрачности финансирования на политическую деятельность. Если раньше у нас контроль за финансированием осуществлялся с сумм, начиная от 100 тысяч рублей, то зарубежные нкоошники придумали новую схему: разбивать эту сумму по частям и через «прокладки» внедрять эти деньги в политическую деятельность», – сказал Пискарев.

Теперь государство сможет контролировать поступление средств из-за рубежа независимо от размера суммы. «Это важно для понимания, сколько денег заграница вбухивает денег в нашу внутреннюю политику, в избирательную кампанию и зачем это делается. Понятно, что не для того, чтобы люди получили радость и процветание. Это совсем другая тема: они вбухивают деньги, чтобы Россию ослабить», – объяснил глава думской комиссии.