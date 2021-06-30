 

В Канаде зафиксирован температурный рекорд в 49,5 градуса

30.06.2021, 10:48, Новости дня
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В западной канадской провинции Британская Колумбия, где с пятницы установилась беспрецедентная жара, городок Литтон третий день подряд устанавливает температурные рекорды – здесь зафиксировали 49,6 градуса по Цельсию, информирует канадский портал о погоде и климате ECCC Weather British Columbia.

«В 16.20 климатическая станция Литтона зафиксировала 49,5 градуса по Цельсию. Третий день подряд побит абсолютный температурный рекорд», – говорится в сообщении синоптиков Британской Колумбии в Twitter.

Как передает «Интерфакс», в понедельник, 28 июня, в Литтоне температура поднималась до 47,9 градуса, в воскресенье – до 46,6 градуса. До сих пор во всей Канаде ни разу не фиксировали температуру выше 45 градусов. Такой рекорд был установлен в 1937 году в Саскачеване.

Британская Колумбия, где зафиксирован рекорд, находится на одной широте с Белгородской, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областями. Сам Литтон расположен в 260 километрах к северо-востоку от Ванкувера.

Полиция Ванкувера сообщила, что с 25 июня получила сообщения о 130 случаях внезапной смерти в городе и окрестностях. Большинство умерших были в преклонном возрасте или имели хронические заболевания, в полиции считают жару одним из факторов, приведших к смерти. В то же время главный коронер Британской Колумбии Лайза Лапуант заявила, что с пятницы до середины дня понедельника в провинции умерли 233 человека, хотя в среднем за четыре дня в регионе фиксируется около 130 смертей.

В провинции не во многих домах установлены кондиционеры, поскольку летом там бывает более умеренная температура. Как рассказала Globe&Mail Меган Фэндрич из Литтона, обстановка в городе невыносима, выйти на улицу практически невозможно. «Мы привычны к жаре и к сухой жаре, но все же 47 градусов – это вам не 30», – отметила она.

В Ванкувере и окрестностях оборудовали охлаждающие центры и временные фонтанчики. Полиция усилила патрулирование. Возросла нагрузка на экстренные службы.

Тем временем метеослужба Канады выпустила предупреждения о жаркой погоде для Британской Колумбии, Альберты и отдельных районов Саскачевана, Манитобы и Северо-Западных территорий. Синоптики отмечают, что в настоящее время в Дубае прохладнее, чем в ряде регионов Канады.



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