 

Полиция Чехии не нашла доказательств по делу о взрывах во Врбетице

30.06.2021, 10:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пока не собрано достаточно доказательств для того, чтобы можно было начать уголовное дело о взрывах во Врбетице, сообщил в эфире Чешского радио глава Национального управления по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) Йиржи Мазанек.

Отвечая на вопрос интервьюера о том, почему до сих пор не выдвинуто обвинений по делу о взрывах складов с оружием во Врбетице, произошедших в 2014 году, Мазанек заявил, что пока не собрано достаточно доказательств для того, чтобы можно было начать уголовное дело.

«У нас пока недостаточно доказательств для возбуждения уголовного дела. Мы работаем над тем, чтобы это произошло. (Что касается срока окончания расследования, то) мы зависим от ряда международных правовых соглашений, поэтому его трудно назвать. Если это будет конец (2021) года, то это будет хороший последний срок. Но я этого не исключаю», – передает РИА «Новости» слова Мазанека.

По его словам, следователи не получали информацию по делу о взрывах от зарубежных спецслужб.

«Хочу, чтобы было ясно – это (данных о том, кто может быть связан со взрывами во Врбетице) мы ни от кого не получали. Не получили мы это ни от американцев, ни от какой иной спецслужбы. Мы выяснили это и проверили в сотрудничестве с (чешской) Службой безопасности и информации (СБИ, контрразведка)», – сказал Мазанек.

Ранее чешский премьер Андрей Бабиш заявлял, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии. В этой связи чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице. Москва сравнила заявления Чехии о компенсациях с вымогательством. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Садовничий рассказал о готовности МГУ начать учебный год в одном из трех форматов

20.07 / Трамп и лидеры республиканцев обсудят новую антикризисную помощь

11.02 / “Бенефициар схемы – Медведчук”. НАБУ и СБУ сообщили о подозрении эксперту, из-за заключения которой Украина лишилась части нефтепровода

03.07 / “Блестящее достижение”. Ким Чен Ын похвастал успешной борьбой с коронавирусом

28.09 / Число случаев COVID-19 в Украине превысило 200 тыс., между Азербайджаном и Арменией идут бои. Главное за день

08.04 / Австрия заявила о готовности зарегистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС

19.11 / Сборная РФ по футболу с разгромным счетом проиграла команде Сербии

02.10 / В мире: Почему Израиль подружился с Азербайджаном против Армении

02.04 / WION – Южная Корея объявила о введении паспортов вакцинации

30.01 / Координатор ФБК в Поволжье объяснил подоплеку незаконных акций в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика