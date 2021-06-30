Полиция Чехии не нашла доказательств по делу о взрывах во Врбетице

Пока не собрано достаточно доказательств для того, чтобы можно было начать уголовное дело о взрывах во Врбетице, сообщил в эфире Чешского радио глава Национального управления по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) Йиржи Мазанек.

Отвечая на вопрос интервьюера о том, почему до сих пор не выдвинуто обвинений по делу о взрывах складов с оружием во Врбетице, произошедших в 2014 году, Мазанек заявил, что пока не собрано достаточно доказательств для того, чтобы можно было начать уголовное дело.

«У нас пока недостаточно доказательств для возбуждения уголовного дела. Мы работаем над тем, чтобы это произошло. (Что касается срока окончания расследования, то) мы зависим от ряда международных правовых соглашений, поэтому его трудно назвать. Если это будет конец (2021) года, то это будет хороший последний срок. Но я этого не исключаю», – передает РИА «Новости» слова Мазанека.

По его словам, следователи не получали информацию по делу о взрывах от зарубежных спецслужб.

«Хочу, чтобы было ясно – это (данных о том, кто может быть связан со взрывами во Врбетице) мы ни от кого не получали. Не получили мы это ни от американцев, ни от какой иной спецслужбы. Мы выяснили это и проверили в сотрудничестве с (чешской) Службой безопасности и информации (СБИ, контрразведка)», – сказал Мазанек.

Ранее чешский премьер Андрей Бабиш заявлял, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии. В этой связи чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице. Москва сравнила заявления Чехии о компенсациях с вымогательством.