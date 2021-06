Министр иностранных дел ФРГ проспорил ящик пива главе МИД Великобритании

Маас и Рааб встретились в городе Матера (Италия) в рамках заседания представителей МИД стран G20, дипломаты обменялись футболками национальных сборных.

“Как насчет небольшого пари, Доминик Рааб? Ящик пива для победителя матча Англия – Германия”, – написал Маас в Twitter, добавив, что сборная ФРГ не проиграла семь последних матчей на стадионе “Уэмбли” в Лондоне.

My * colleague and I agree on almost anything in intl. affairs – but not on who will win at #Wembley tonight. So, how about a little wager, @DominicRaab * ? The winner of #ENGGER gets a crate of beer. #GER didn’t lose its last 7 matches at Wembley. Keep it that way, @DFB_Team! pic.twitter.com/TlS2FDhYsv

— Heiko Maas * (@HeikoMaas) June 29, 2021

“Мы ставим ящик пива от пивоварни Big Smoke Brew. Вперед, Англия!” – ответил в Twitter Рааб.

We’ve got a case of @bigsmokebrew riding on this. Come on England! #EngGer #Euro2020 https://t.co/jCVaj3NVnI

— Dominic Raab (@DominicRaab) June 29, 2021

Англия 29 июня победила Германию со счетом 2:0, в итоге в пари победил Рааб. Маас, в свою очередь, пообещал главе МИД Великобритании ящик немецкого хмельного напитка.

“Долги за пари – это долги чести”, – отметил Маас в Twitter.

Контекст:

Сборная Англии дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы 1968-го и 1996 годов; в 2004-м и 2012 году доходила до стадии четвертьфинала Евро.

Для сборной Германии, трехкратных чемпионов Европы и четырехкратных чемпионов мира, выступление на Евро 2020 стало худшим как минимум с 2004 года, когда немцы не вышли из группы. На Евро 2008, 2012 и 2016 сборная Германии доходила минимум до полуфинала турнира.

В четвертьфинале Евро 2020 сборная Англии сыграет против национальной команды Украины. Поединок состоится 3 июля в 22.00 на стадионе “Олимпико” в Риме.

