Две области Украины по одному показателю не соответствуют “зеленой” зоне

В этих двух областях зафиксирован “красный” показатель охвата тестирования на COVID-19. 29 июня количество проведенных тестов на коронавирус в Киевской области составляло 262 на 100 тыс. населения, а в Луганской – 269.

Норма охвата тестирования должна составлять свыше 300 на 100 тыс. населения.

При этом оба региона все еще находятся в “зеленой” зоне. Чтоб попасть в “красную” необходимо, чтобы “красному” уровню соответствовали не менее 2 показателя.

Инфографика: moz.gov.ua

По всем остальным показателями все регионы Украины соответствуют “зеленой” зоне.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки, 29 июня, в Украине подтвердили 633 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала эпидемии зафиксировали 2,2 млн случаев болезни, 52 тыс. человек умерли.

—