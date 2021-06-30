“Трусы не дотягиваются?”, “Карабас-Барабас”. Тарзан показал оригинальную “маску” от коронавируса
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“…когда забыл дома маску. Всем здоровья!” – написал он.
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Подписчики отреагировали на фото.
“Карабас-Барабас”, – написала meggistuart.
“Теперь я знаю, как выглядит “бабайка”, которым пугали детей”, – отметила meshkowa.mari.
“А трусы не дотягиваются?” – спросила photomayya.
Контекст:
Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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