“Трусы не дотягиваются?”, “Карабас-Барабас”. Тарзан показал оригинальную “маску” от коронавируса

“…когда забыл дома маску. Всем здоровья!” – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Подписчики отреагировали на фото.

“Карабас-Барабас”, – написала meggistuart.

“Теперь я знаю, как выглядит “бабайка”, которым пугали детей”, – отметила meshkowa.mari.

“А трусы не дотягиваются?” – спросила photomayya.

Контекст:

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—