 

“Трусы не дотягиваются?”, “Карабас-Барабас”. Тарзан показал оригинальную “маску” от коронавируса

30.06.2021, 10:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“…когда забыл дома маску. Всем здоровья!” – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Подписчики отреагировали на фото.

“Карабас-Барабас”, – написала meggistuart.

“Теперь я знаю, как выглядит “бабайка”, которым пугали детей”, – отметила meshkowa.mari.

“А трусы не дотягиваются?” – спросила photomayya.

Контекст:

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.12 / FAZ – коронавирус заставил НАТО взяться за укрепление биологической защиты

20.02 / Мнения: Навальный проявил себя как настоящий Антихрист

24.08 / Ключ к прекращению российской агрессии в Украине находится в Москве – Кулеба

17.02 / В Украине возросло количество усыновлений – Минюст

02.07 / Рубль вырос к доллару и евро

23.03 / “Все с утра страшные”, “Молоденькая такая”. В сети комментируют утреннее селфи Литвиновой без макияжа

18.07 / В Ровенской области впервые на торгах продали лицензии на добычу янтаря

09.01 / Пелоси пригрозила отправить Трампа в отставку — но вряд ли успеет до инаугурации Байдена

10.02 / Группа физиков представила модель окружающего мира до Большого взрыва

05.04 / Бориса Джонсона встревожила растущая безграмотность британских школьников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика