Украина опровергла сообщения о том, что американский эсминец приближался к Крыму. Он стоит в Одессе

Об этом сообщили в аккаунте международных учений Sea Breeze, которые проходят в акватории Черного моря. Эсминец принимает в них участие.

“Вопреки последним сообщениям, эсминец USS Ross ВМС США 30 минут назад и в ближайшем будущем находится в порту Одессы в рамках учений”, – заявили авторы твита и прикрепили к сообщению фото, подтверждающие, что ночью корабль стоял в порту.

Despite recent reports, @USNavy #USSRoss as of 30 minutes ago and for the foreseeable future is in port #Odesa, #Ukraine to support #ExerciseSeaBreeze. pic.twitter.com/SJ2KUcQUVg

— Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) June 29, 2021

О якобы приближении эсминца к Крыму писали некоторые пользователи Twitter, ссылаясь на сервис Marine Traffic.

Breaking! * Right now, the * USS Ross DDG-71 is approaching the Crimea. Is this another fake with the AIS equipment or another confrontation in the Black Sea? pic.twitter.com/G2FHAOfdKz

— Capt(N) (@Capt_Navy) June 29, 2021

На это обращал внимание аккаунт Yörük Işık, который отслеживает движение судов через пролив Босфор. Но он подчеркивал, что речь идет о фейке и писал, что USS Ross стоит в Одессе.

And…. All fake like HMS Defender incident. USS Ross is in Odesa! Attached picture where USS Ross is. Live feed here: https://t.co/l57qIBGqX9 pic.twitter.com/fjokFI3qv2

— Yörük I * k (@YorukIsik) June 29, 2021

Контекст:

USS Ross зашел в Черное море 26 июня. На следующий день эсминец пришвартовался в Одессе.

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года.

Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.

В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.



